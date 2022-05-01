الكهرباء تستنفر خلال أيام عيد الفطر

2022/05/01 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن استنفار تام خلال ايام عيد الفطر، لمواجهة اي موجة رياح وغبار ممكن ان تشهدها البلاد هذه الايام.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الكهرباء عادل كريم وجه جميع ملاكات الوزارة الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي، وتشكيلات ودوائر التوزيع والنقل خاصة، بالاستنفار التام خلال أيام عيد الفطر المبارك امواجهة اي موجة رياح وغبار ممكن ان تشهدها البلاد هذه الايام".

وشدد الوزير بحسب البيان على "ضرورة مراقبة خطوط وابراج نقل الطاقة الكهربائية لضمان عدم تعرضها لاي انفصال او عارض فني، الى جانب متابعة عمل جميع محطات التوليد بغية ادامة زخم عملها"، مشيرا الى ان "جميع الملاكات التابعة لقطاعات الوزارة الثلاث (الانتاج، والنقل والتوزيع) يجب ان تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة اي عوارض".

وذكر ان "الوزارة لديها تنسيق تام وكامل وغرفة عمليات مشتركة مع امانة بغداد ودواوين المحافظات ودوائرهم البلدية في مراكز السيطرة لديمومة عمل المغذيات ومتابعة الاحمال وصيانة اي عارض فني قد يطرأ على الشبكة الكهربائية"، لافتا الى انها "تسعى دوماً لتسخير كافة إمكانياتها من اجل خدمة المواطنين فضلاً عن مراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج للمستشفيات ومحطات المياه في العاصمة بغداد والمحافظات".

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