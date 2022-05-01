2022/05/01 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على إرهابي في بغداد مشترك بجريمة اغتيال الشهيد مدير شرطة الاسكندرية.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لتحركات عناصر عصابات داعش الارهابي واستنادا لمعلومات من قبل احد المتهمين الملقى القبض عليهم سابقا ، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة4 ارهاب".

وأضافت، أن "الإرهابي يعمل فيما يسمى ولاية الجنوب وعمل ايضا بما تسمى سرايا الجهاد ومشترك بعمليات ارهابية في جرف النصر من بينها عملية اغتيال الشهيد مدير مركز شرطة الاسكندرية عام 2004".

وأشارت الخلية، إلى "تصديق اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية لينال جزائه العادل".

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