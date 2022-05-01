الدعوة الى تصحيح مسار الحركة النقابية العمالية وتقويتها لمواجهة نهج الإفقار وللدفاع عن حقوق جميع العاملين بأجر بغض النظر عن جنسياتهم - الحركة التقدمية الكويتية

2022/05/01 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحركة_التقدمية_الكويتية الحركة التقدمية الكويتية تحيي الطبقة العاملة بمناسبة عيد العمال العالمي… وتدعو إلى تصحيح مسار الحركة النقابية العمالية وتقويتها لمواجهة نهج الإفقار وللدفاع عن حقوق جميع العاملين بأجر بغض النظر عن جنسياتهميحل عيد العمال العالمي في الأول من مايو كل عام ليمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة وجميع شغيلة اليد والفكر والعاملين بأجر في العالم أجمع، في كفاحهم المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي ......





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