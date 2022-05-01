بغداد.. اعتقال إرهابي اشترك بجريمة اغتيال مدير شرطة الاسكندرية

2022/05/01 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على إرهابي في بغداد مشترك بجريمة اغتيال مدير شرطة الاسكندرية.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لتحركات عناصر عصابات داعش الارهابي واستنادا لمعلومات من قبل احد المتهمين الملقى القبض عليهم سابقا، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب، كونه يعمل فيما يسمى ولاية الجنوب وعمل ايضا بما تسمى سرايا الجهاد ومشترك بعمليات ارهابية في جرف النصر من بينها عملية اغتيال الشهيد مدير مركز شرطة الاسكندرية عام ٢٠٠٤".

وأضاف البيان، ان "المتهم تم تصديق اقوالة ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية لينال جزائه العادل".

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