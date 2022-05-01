مصطفى الكاظمي ينهئ العمّال في عيدهم العالمي

2022/05/01 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

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هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، العمال بمناسبة يومهم العالمي

وحيا الكاظمي، في تغريدة على تويتر الأيادي العاملة نساء العراق ورجاله من الذين لم يتوقفوا عن العطاء جيلاً بعد آخر، وآمنوا بقيمة العمل.



وقال: في يوم العمال العالمي، نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرة، مبينا ان العراق شيدته الضمائر والسواعد المؤمنة به، وستستمر في البذل لإعماره.

الأول من أيار مناسبة لنحيي الأيادي العاملة.



نساء العراق ورجاله من الذين لم يتوقفوا عن العطاء جيلاً بعد آخر، وآمنوا بقيمة العمل.



في يوم العمّال العالمي، نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرّة.



عراقنا شيّدته الضمائر والسواعد المؤمنة بها، وستستمر في البذل لإعماره.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 1, 2022

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