نائب سابق يحدد سبب جديد للخروقات الامنية في ديالى

2022/05/01 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكد عضو مجلس النواب السابق فرات التميمي، اليوم الاحد، ان انشغال بعض القيادات الامنية بملف التهريب شكل سبب اخر للخروقات في ديالى.وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ديالى تعاني منذ فترة طويلة من ملف تكرار الخروقات الامنية والتي يكون بعضها دام جدا يؤدي الى سقوط عشرات الضحايا كما حدث في مجزرة الرشاد وارياف خانقين وغيرها في الاشهر الاخيرة لافتا الى الخروقات تشير الى نشاط خلايا داعش في قواطع مختلفة وهي تستغل الفرص لتنفيذ جرائمها".واضاف التميمي،ان" نشاط داعش لاينفي وجود اسباب اخرى للخروقات وهي انشغال بعض القيادات الامنية في قضايا تهريب ووجود حلقات فساد في المنظومة الامنية والناس تشعر بالامر في ديالى مؤكدا بان الاخيرة ابتلت بدخول البضائع الفاسدة من خلال كردستان والمعابر الحدودية مع شجع العصابات والفاسدين على عقد صفقات وتحالفات من اجل ديمومة التهريب دون الاكتراث لخطورته على الامن وانشغال البعض به بعيدا عن ملفات مواجهة الارهاب وخلاياه النائمة".

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