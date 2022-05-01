رمضان فرصة لخسارة الوزن الزائد.. ما الخطوات التي تساعدك في تحقيق ذلك؟

2022/05/01 | 13:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد بعض الأشخاص أن زيادة الوزن في شهر رمضان أسهل، ولكن من المهم تغيير بعض السلوكيات الغذائية لتحقيق ذلك.

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