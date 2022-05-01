الزائر الأصفر يحل ضيفا ثقيلا على ثلاث محافظات قبل دخول بغداد

2022/05/01 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تعرضت العاصمة بغداد ثلاث محافظات عراقية، اليوم الأحد، إلى عاصفة ترابية تسببت بانعدام الرؤية.وضربت عاصفة ترابية محافظات الأنبار وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف، مما تسببت بإنعدام الرؤية، قبل ان تصل الى العاصمة بغداد.وتسببت العاصفة بحالات اختناق لدى عدد من المواطنين.يذكر ان هيئة الانواء الجوية أعلنت أمس السبت، ان العراق سيتعرض لموجة “أفريقية” […]

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