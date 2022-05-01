نادي الكرخ يعود لمنافسات دوري اليد الممتاز

2022/05/01 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة اليد، عودة نادي الكرخ لمنافسات الدوري الممتاز ابتداءً من الموسم المقبل.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لـ”ايرث نيوز” إن “رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكرخ شرار حيدر، ابلغنا عن عودة فريق النادي لكرة اليد المشاركة في البطولات التي يقيمها الاتحاد العراقي لكرة اليد اعتبارا من الموسم المقبل”.[…]

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