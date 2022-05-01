مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد عيد الفطر المبارك

2022/05/01 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

توقع مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، ان يكون الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نتوقع أن يُرى هلال شهر شوّال مرتفعاً وواضحاً جدّاً مساء يوم غد الإثنين وان يكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر".

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