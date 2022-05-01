الكهرباء توجه ملاكاتها بالاستنفار التام خلال أيام العيد

2022/05/01 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الكهرباء ،اليوم الأحد، جميع ملاكات الوزارة بالاستنفار التام خلال أيام العيد.

وذكر إعلام وزارة الكهرباء في بيان ، أن “الوزير وجه جميع ملاكات الوزارة الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي، وتشكيلات ودوائر التوزيع والنقل خاصة، بالاستنفار التام خلال أيام عيد الفطر”.

وأوضح أن “التوجيهات تضمنت مواجهة أي موجة رياح وغبار ممكن أن تشهدها البلاد هذه الأيام، ومراقبة خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية لضمان عدم تعرضها لأي انفصال أو عارض فني، إلى جانب متابعة عمل جميع محطات التوليد بغية ادامة زخم عملها، ولابد من أن تكون جميع الملاكات التابعة لقطاعات الوزارة الثلاث( الإنتاج، والنقل والتوزيع) على أهبة الاستعداد لمواجهة اي عوارض”.

وأكد البيان، أن “الوزارة لديها تنسيق تام وكامل وغرفة عمليات مشتركة مع أمانة بغداد ودواوين المحافظات ودوائرهم البلدية في مراكز السيطرة لديمومة عمل المغذيات ومتابعة الاحمال وصيانة اي عارض فني قد يطرأ على الشبكة الكهربائية، وانها تسعى دوماً لتسخير كافة إمكانياتها من أجل خدمة المواطنين فضلاً عن مراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج للمستشفيات ومحطات المياه في العاصمة بغداد والمحافظات”.

وأعلن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، امس السبت، تأثر البلاد بمنخفض أفريقي خماسيني يسبب تصاعد للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة اعتبار من اليوم ويستمر للأيام المقبلة.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب ان “البلاد سوف تتأثر اعتبارا من السبت الموافق 30 نيسان 2022 بامتداد المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا (الخماسيني) ابتداءً من الأقسام الشمالية الغربية للبلاد”.

وأضاف حبيب، “يستمر تأثير المنخفض الجوي على الاقسام الشمالية الغربية من البلاد ويمتد ليشمل المنطقة الوسطى واجزاء من المنطقة الشمالية تحديداً منطقة الجزيرة من الموصل وكركوك”.

وتابع، أن “المنخفض الجوي ترافقه كتلة هوائية دافئة تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة لتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مع تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية في اماكن متعددة مما يؤدي الى تردي الرؤية ال (1-3) كم /س وفي العواصف الترابية الى اقل من 1000م”.

وأوضح، أن “المنخفض سوف يصل تأثيره يوم الاحد 1 ايار 2022 خلال النهار الى المنطقة الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد مسبباً تصاعد الغبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية ومن بعد الظهر يصل تأثير الغبار للمنطقة الجنوبية ليسبب تصاعد الغبار فيها وفرصة لحدوث عواصف ترابية وتردي في مدى الرؤية”.

وتوقع، أن “يتحسن الطقس تدريجياً على المنطقة الوسطى صباح يوم الإثنين، ليبقى تأثيره مستمرا على المنطقة الجنوبية حتى مساء يوم الاثنين”.

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