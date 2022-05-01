2022/05/01 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

خلية الإعلام الأمني===============الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على المسؤول عن نقل الارهابيين في راوه بالانبار==========بعملية استخبارية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة السابعة والتي اكدت فيها الوصول الى مكان تواجد الارهابي المسؤول عن نقل الارهابيين وتقديم الدعم اللوجستي لهم في منطقة راوة . وعلى ضوء ذلك تم تشكيل قوة من المفارز الاستخبارية للشعبة وفوج مغاوير القيادة ومفرزة من استخبارات وارهاب راوة وفصيل استطلاع لواء المشاة الثامن حيث تم تطويق منطقة تواجد الارهابي والقاء القبض عليه في قضاء راوة بالانبار .وهو من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب، حيث جرى بعدها تسليمه لجهة الطلب اصوليا.===============١ آيار ٢٠٢٢

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