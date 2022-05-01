مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد عيد الفطر

2022/05/01 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الأحد، رؤية هلال شهر شوال مساء يوم غد الاثنين، وأن يكون الثلاثاء أول ايام عيد الفطر.

ووفقا لكراس مواقيت الأهلة الصادر عن مكتب المرجع السيستاني، واطلعت عليه (بغداد اليوم)، فأنه "يتوقع أَن يُرَى هلالُ شهرِ شوّال مساء يوم الاثنين (30 رمضان 1443هـ) الموافق لـ(2 آيار 2022م) في أُفُق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة 6:43 وذلك حسب المعطيات التالية:

- العمر 43 ساعة و11 دقيقة.

- الارتفاع عن الأُفُق 18 درجة و2 دقيقة.

- مدّة البقاء بعد الغروب 1 ساعة و35 دقيقة.

- نسبة القسم المُنار 2,45%.

وفي هذه الحالة، وبناء على ما تقدم، يُتوقَّع أن يُرى مرتفعاً وواضحاً جدّاً".

وجاء في الكراس ايضا: "كما يُتوقَّع أن يكون الهلال في مساء يوم الأحد (29 رمضان 1443هـ) الموافق لـ(1 آيار 2022م) عند الساعة 6:42 كما يلي:

- العمر 19 ساعة و11 دقيقة.

- الارتفاع عن الأُفُق 7 درجات و6 دقيقة.

- مدّة البقاء بعد الغروب 38 دقيقة.

- نسبة القسم المُنار 0,50%.

وفي هذه الحالة لا يُتوقّع التمكّن من رؤية الهلال بالعين المجرّدة".

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