فيديو يظهر سيارة لامبورغيني مسرعة تقطع إشارة حمراء وتسحق مركبة أمامها

2022/05/01 | 14:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة اصطدام سيارة لامبورغيني تسير بسرعة جنونية بمركبة أخرى كانت تحاول الانعطاف، وأظهر مقطع الفيديو اللحظة المأساوية التي أدت الى مقتل السائقة الشابة ، مونيك مونيوز التي تبلغ من العمر 32 عامًا على الفور ، وكانت السيارة الرياضية التي تجاوزت الإشارة الحمراء تسير بسرعة كبيرة.

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