مطار بغداد الدولي يعلق رحلاته الجوية

2022/05/01 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، عن تعليق الرحلات الجوية في المطار.

وقالت ادارة المطار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م".

واضافت ان "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

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