مطارات عراقية توقف رحلاتها الجوية بسبب العاصفة الترابية

2022/05/01 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف الرحلات الجوية في مطاري بغداد

والنجف

يتبع ..

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