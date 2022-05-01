بسبب العاصفة الترابية.. حادث سير عنيف في كربلاء (صور)

2022/05/01 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الأحد، إصابة أربعة أشخاص بحادث سير

نتيجة انعدام الرؤية بسبب تصاعد الغبار

في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارزنا في مركز دفاع م

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