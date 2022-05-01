الزاملي: آفة الفساد حالت دون نمو البلد اقتصادياً ومعركتنا المقبلة ضدها

2022/05/01 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الاحد، عزم

البرلمان على دعم القطاعات الانتاجية

لتأمين فرص العمل لجميع العراقيين،

فيما اشار الى ان آفة الفساد حالت دون

نمو البلد اقتصادياً.

وقال

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