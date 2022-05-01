2022/05/01 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إيقاف رحلاته الجوية..مطار بغداد يصدر تنويها للمواطنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إيقاف رحلاته الجوية.. مطار بغداد يصدر تنويها للمواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إيقاف رحلاته الجوية.. مطار بغداد يصدر تنويها للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).