بسبب العواصف الترابية.. إيقاف الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف

2022/05/01 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مطار النجف الدولي، اليوم الأحد، إيقاف رحلاته الجوية بسبب العواصف الترابية.

وذكرت ادارة المطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم ايقاف الرحلات الجوية كافة لمطار النجف الدولي بسبب العواصف الترابية".

وعلي الصعيد ذاته، قررت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، ايقاف الرحلات الجوية كافة، لذات السبب اعلاه.

يذكر ان، عاصفة ترابية قادمة من غرب البلاد اجتاحت مدن الوسط والجنوب.

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