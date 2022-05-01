إصابة مدني بانفجار عبوة من مخلفات داعش غرب الموصل

2022/05/01 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإصابة مدني بجروح بليغة إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات غرب الموصل

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت في بلدة بادوش غرب الموصل".

وأضاف ان "الانفجار أدى الى إصابة مدني بجروح بليغة".

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