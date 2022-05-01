بالصور .. العاصفة الترابية تجتاح العراق

2022/05/01 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت عاصفة ترابية كبيرة ،اليوم الاحد، مدينة هيت غربي محافظة الانبار وكل من كربلاء وبغداد

وقال مراسل التغيير ان العاصفة الترابية جاءت من قضاء القائم الذي ابتدأت فيه مساء السبت, وامتدت حتى وصلت كربلاء وبغداد

وأكد مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب ان العراق يتأثر بامتداد المنخفض الجوي (الخماسيني)، متوقعاً استمرار تقدم العواصف الترابية لتشمل الموصل وكركوك.

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