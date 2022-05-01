2022/05/01 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن رفع العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو ممكن فقط بعد سحب القوات الروسية من أوكرانيا.وقالت وزيرة الخارجية في تصريح صحفي، إن “الهدنة يمكن أن تكون الخطوة الأولى فقط.من الواضح لنا أن العقوبات لن ترفع إلا إذا سحبت روسيا قواتها”.وأوضحت أن “السلام بشروط تمليها روسيا […]

ظهرت المقالة برلين: رفع العقوبات عن روسيا ممكن فقط بعد سحب قواتها من أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلين: رفع العقوبات عن روسيا ممكن فقط بعد سحب قواتها من أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلين: رفع العقوبات عن روسيا ممكن فقط بعد سحب قواتها من أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).