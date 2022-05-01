نفط البصرة تحدد موعد دخول ميناء خور العمية الخدمة وحجم الطاقة التصديرية

2022/05/01 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

حددت شركة نفط البصرة، اليوم الأحد، موعد دخول ميناء خور العمية الخدمة وحجم الطاقة التصديرية المتوقعة.

وقال وكيل مدير عام شركة نفط البصرة احمد فاضل دهيم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ميناء خور العمية يعد علامة بارزة لتثبيت الحدود البحرية"، مبيناً، أن "التخلي عنه قد يسبب تحريفاً في الخطوط".

وأضاف، أن "هناك جهداً للقيام بأعمال إعادة الأنبوب الناقل الذي تضرر قبل عامين بهدف زيادة الطاقة التصديرية بحدود 300 ألف برميل يومياً"، مشيراً الى أن "اللمسات الأخيرة لإكمال الأنبوب البحري الثالث تجري الآن، حيث سيرتبط بالميناء في أحد فروعه وسيكون في نهاية العام 2023 جاهزاً للعمل بزيادة طاقة تصديرية قدرها 600 ألف برميل يومياً".

وتابع، أن "أعمال تأهيل ميناء خور العمية ستنتهي العام 2025"، مشيراً إلى أن "هذه الأعمال ستعيد للميناء الجزء الكبير من طاقته التصميمية".

وميناء خور العمية هو ميناء نفطي مخصص لتصدير النفط الخام جنباً إلى جنب ميناء البصرة النفطي، ويقع إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة الفاو في منطقة الخليج العربي، وهو واحد من 7 موانئ بمحافظة البصرة منها 5 تجارية و2 نفطية.

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