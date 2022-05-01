2022/05/01 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتدت العاصفة الترابية التي ضرب

كربلاء صباح اليوم الاحد، وبلغت ذروتها

بعد الظهر، وادت الى انعدام تام للرؤية،

ما اسفرت عن بعض حوادث السير في المدينة.

ورصدت عدسة وكالة نون الخبرية، اشتداد

الموجة الغبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاصفة الترابية تبلغ ذروتها.. انعدام تام للرؤية في كربلاء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاصفة الترابية تبلغ ذروتها.. انعدام تام للرؤية في كربلاء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).