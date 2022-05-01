كاتمٌ بصوتٍ عالٍ

2022/05/01 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي إبراهيم الياسري

لم يكن في حوزة العراقيين قبل 2003 كاميرا

تسجلُ مقاطع الذاكرة المرة التي كانوا

جزءاً منها، ولا كان لهم صوت يجهر بقسوة

الحقيقة التي هشّمت حيواتهم، ما كان

رأيا حتى يكون هنالك ر

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