ما علاقة إقرار الموازنة ببطولة خليجي 25.. برلماني بصري يتحدث عن ظلم لحق بالبصرة

2022/05/01 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الأحد، بتخصيص اموال خاصة للمحافظة، مبينا انه سيتم المطالبة بدعم قوي لحقوق البصرة بالموازنة المقبلة لكون المحافظة ينتظرها استحقاق مهم وهو بطولة كأس الخليج العام المقبل.

وقال عواد، في حديث، لـ(بغداد اليوم)، إن "موازنة العام الحالي لا زالت بعهدة الحكومة ولم يتم إرسالها إلى البرلمان، رغم مطالبة المجلس بإرسالها مع انتظار المحافظات وشرائح كثيرة للموازنة".

وأضاف، أن "مسألة التأخير ليس بصالح احد وعليه فأن الحكومة مطالبة بإرسال الموازنة لكي يتم تشريعها قبل نهاية السنة، لغرض صرف اموال المحافظات لتنفيذ مشاريعها الخدمية ومنها البصرة التي تنتظرها استحقاقات مهمة منها بطولة كأس الخليج العام المقبل"، مردفا أن "استضافة البطولة يتطلب مشاريع كثيرة لغرض لظاهر المحافظة كممثل للعراق بالصورة اللائقة".

وطالب النائب عن محافظة البصرة، بـ"ضرورة تخصيص اموال خاصة للمحافظة"، مبينا انه "سيتم المطالبة بدعم قوي لحقوق البصرة بالموازنة المقبلة لكون المحافظة ينتظرها استحقاق مهم وهو بطولة كأس الخليج العام المقبل".

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