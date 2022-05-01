هل يمكن للمفوضية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة؟

2022/05/01 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد مصدر مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات المستقلة، اليوم الأحد، إمكانية المفوضية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، في حال استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه حالياً.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "المفوضية ليس لها أي علاقة بقضية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، من عدمها فهذا الامر يتم تحديده من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية، والمفوضية جهة فنية تنفذ ما يصدر من قرارات لها من قبل مجلس الوزراء العراقي ومجلس النواب".وبين ان "المفوضية تحتاج الى ما يقارب سنة لغرض التهيئة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، خصوصاً هي تحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة، وهذه التخصيصات يجب ان تدرج ضمن مشروع قانون الموازنة، كما حصل في سنة 2021، ولهذا نعتقد ان هناك صعوبة في اجراء هذه الانتخابات، لكن الامر ليس مستحيلاً بل هو ممكن لكن نحتاج وقت واموال".

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