الصحة تستنفر جهودها لمواجهة العاصفة الترابية

2022/05/01 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر في وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، باستنفار امكانياتها بإجراءات خاصة في بغداد وباقي المحافظات.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاجراءات من اجل مواجهة حالات الاختناق جرّاء الموجات الغبارية".

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