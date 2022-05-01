ايقاف الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف

2022/05/01 | 15:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت ادارة كل من مطاري بغداد والنجف الدوليين، عن ايقاف الرحلات الجوية بفعل العاصفة الترابية التي ضربت البلاد عصر اليوم الاحد.

وذكر اعلام مطار النجف، انه “بسبب اشتداد سوء الحالة الجوية، تقرر توقف رحلات مطار النجف الاشرف الدولي”.

واضاف ان “إيقاف الرحلات مستمر لحين تحسن الرؤية”.

من جانبها، قالت إدارة مطار بغداد في بيان إنه “تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 م”.

وأضافت، أن “حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية”.

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