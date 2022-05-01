"أخشى أن أكون سيئا".. كاهن روسي يعارض حرب بوتين على أوكرانيا

2022/05/01 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد الأب غيورغي إديلشتين، البالغ التاسعة والثمانين وهو من الكهنة الأرثوذكس الروس القلائل الذين يعارضون الحرب في أوكرانيا، أنه لا يمل من النقاش الجيد ويشير وهو جالس أمام مجموعة من الأيقونات، إلى كرسي فارغ أمامه قائلا "أود أن يكون أمامي واحد أو اثنان من خصومي".

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