شاهد بالفيديو.. جبار جودي نقيب الفنانين: الجمهور العراقي ذكي وهو اصعب جمهور فني بالعالم.

2022/05/01 | 15:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PPQAzAbaat4

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