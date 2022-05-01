أسبوع عمل أقصر واستثمارات.. إليك أبرز المزايا التي تضيفها الشركات لجذب الموظفين

2022/05/01 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى أصحاب العمل حاليًا إلى زيادة المزايا المقدمة للموظفين في محاولة لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم.إليك ما تفعله بعض الشركات للفوز بالموظفين الآن.

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