ميسان تمنع دخول المواشي الى المحافظة

2022/05/01 | 15:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفريق سيتابع عدداً من الاجراءات المهمة منها غلق المحافظة.

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