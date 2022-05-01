تعرف على موعد انتهاء العاصفة الترابية التي تضرب العراق الان

2022/05/01 | 15:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع راصد جوي، اليوم الاحد، زوال موجة

الغبار التي تضرب العراق خلال ساعات

الليل، وحتى صباح يوم غد الاثنين في مدن

اخرى.

وقال صادق عطية، في منشور له عبر موقع

فيسبوك، وتابعته وكالة نون الخبرية، إن

"موجة

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