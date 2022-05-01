متنبئ جوي يتوقع موعد انتهاء العاصفة الترابية في العراق - عاجل

2022/05/01 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، موعد انتهاء موجة الغبار التي تعرضت لها البلاد.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " متوقع ان تخف شدة الغبار ويبدأ بالزوال التدريجي من اجواء العاصمة بغداد ومدن الوسط والفرات التوسط خلال ساعات الليل ليزول فجرا او صباح الاثنين.بسبب تكرار الموجات من شمال غرب البلاد".

واضاف : "اما مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة فمتوقع ان تتاثر بالغبار لاحقا ( واغلبها تأثر بالموجة) و يبدأ بالزوال خلال ساعات صباح الاثنين ليزول خلال نهار الاثنين تماما مع تواجد لبعض الغبار العالق في اجواء بعض المدن".

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