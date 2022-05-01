تصدير الغاز الروسي إلى الصين ينمو بنسبة 60%

2022/05/01 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صرحت شركة “غازبروم” أن تصدير الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب “سيبيريا” نما في الفترة بين يناير وأبريل الماضيين بنسبة 60% تقريبا، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية: “صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” تتزايد بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين شركة […]

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