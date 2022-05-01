الكويت.. تحرك رسمي ضد حالات

2022/05/01 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق "حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين".

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