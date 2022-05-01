2022/05/01 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، الأحد، عن تعليق الرحلات الجوية في المطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار بغداد يعلق جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار بغداد يعلق جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).