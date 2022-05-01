نفط البصرة: ميناء خور العمية سيكون جاهزاً للعمل نهاية العام المقبل

2022/05/01 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت شركة نفط البصرة، الأحد، موعد دخول ميناء خور العمية الخدمة وحجم الطاقة التصديرية المتوقعة.

وقال وكيل مدير عام شركة نفط البصرة احمد فاضل دهيم لوكالة الأنباء الرسمية، إن "ميناء خور العمية يعد علامة بارزة لتثبيت الحدود البحرية"، مبيناً، أن "التخلي عنه قد يسبب تحريفاً في الخطوط".

وأضاف، أن "هناك جهداً للقيام بأعمال إعادة الأنبوب الناقل الذي تضرر قبل عامين بهدف زيادة الطاقة التصديرية بحدود 300 ألف برميل يومياً"، مشيراً الى أن "اللمسات الأخيرة لإكمال الأنبوب البحري الثالث تجري الآن، حيث سيرتبط بالميناء في أحد فروعه وسيكون في نهاية العام 2023 جاهزاً للعمل بزيادة طاقة تصديرية قدرها 600 ألف برميل يومياً".

وتابع، أن "أعمال تأهيل ميناء خور العمية ستنتهي العام 2025"، مشيراً إلى أن "هذه الأعمال ستعيد للميناء الجزء الكبير من طاقته التصميمية".

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