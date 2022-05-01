رئيس الجمهورية يبحث العلاقات مع مصر وقطر في مختلف المجالات

2022/05/01 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، العلاقات مع مصر وقطر في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وأمن واستقرار كل المنطقة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقّى اتصالين هاتفيين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، حيث عبّرا للرئيس برهم صالح، عن تبريكاتهما بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنياتهما الطيبة للشعب العراقي بالسلام والازدهار والتقدم".

واضاف انه "تم التأكيد، خلال الاتصالين الهاتفيين على أهمية العلاقات الثنائية مع العراق وتطويرها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة وأمن واستقرار كل المنطقة".

وعبر صالح خلال الاتصالين، عن أمله "في أن يعمّ ربوع المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار والازدهار وأن يتم تجاوز التحديات والتوترات التي تكتنفها عبر التعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة بلدان المنطقة".

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