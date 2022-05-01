القضاء على الإرهاب.. كيف ومتى؟

2022/05/01 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الخفاجي

تسرب قبل أيام مقطع فيديو مصور التقطته

عدسة كاميرة لأحد الدواعش وهو يصور

مجموعة من الجنود العراقيين في صحراء

كبيسة وهم يداهمون وكراً لإرهابيي

داعش، واذا بأحد الجنود قام بتفتيش

دراجة

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