2022/05/01 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر طبي، اليوم الأحد، بتسجيل 41 حالة اختناق بسبب العواصف

الترابية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "مستشفيات محافظة بابل، استقبلت لغاية الان 41 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح العراق".

واضاف ان "12 حالة منها لديهم امراض مزمنة

جميع الحالات المذكورة بوضع صحي مستقر، وتحت رعاية الكادر الطبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب العواصف الترابية.. تسجيل 41 حالة اختناق في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب العواصف الترابية.. تسجيل 41 حالة اختناق في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).