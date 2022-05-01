نانسي بيلوسي تعرب عن تضامن أميركي “لا لبس فيه” في زيارة غير معلنة لكييف

2022/05/01 | 16:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 30 نيسان/أبريل 2022 لجنود أوكرانيين في خاركيف © ا ف ب سيرغي بوبوك كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن تضامن الولايات المتحدة الذي “لا لبس فيه” مع أوكرانيا خلال زيارة غير معلنة لكييف السبت التقت خلالها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة صباح […]

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