ميرور: صفقة مفاجئة قد تعيد رونالدو لريال مدريد

2022/05/01 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رونالدو، عاد للعب بقميص مانشستر يونايتد لفترة ثانية.

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