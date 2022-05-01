رسالة من لا مبيدوزا - سعود سالم

2022/05/01 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم كما تعلمون، عندما يكون الإنسان محاصرا مثل جرذ، فإن الشيء الوحيد الذي يفكر فيه ليل نهار هو الهروب.



وقد قضيت أغلب أيامي في الهروب، مثل العديد منكم، هربت من تظرات والدي الصارمة، هربت من الجامع وعصا الفقيه الجاهل، ثم هربت من المدرسة ومن حصص الدين والتربية الوطنية، وهربت من البيت والروتين العائلي والزيارات المقدسة في المناسبات التي لا تنتهي، ولم أكف عن الجري والفرار، أريد الإبتعاد عن هذه الأرض الموبوءة ......





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