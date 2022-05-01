رجاء ارحموا هذا الوطن . - سعيد الكحل

2022/05/01 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل أثار حادث مداهمة مقهى بالدار البيضاء واعتقال عدد من الشبان بتهمة الإفطار العلني في رمضان ، يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 ، إشكالية حرية الاعتقاد وضرورة مواءمة فصول القانون الجنائي مع مواد الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها من طرف المغرب .ذلك أن دستور 2011 ينص ، في ديباجته ، على أن "المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهدبالتزام ما تقتضيه مواثيق ......





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