ثورة العمال - سعود سالم

2022/05/01 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم "سيأتي اليوم الذي يُصبح فيه صمتنا في القبور، أعلى من أصواتنا"بدأت قصة عيد ثورة العمال في وقت كان فيه انعدام الأمن الوظيفي والإستهتار بحقوق العمال واستغلالهم شاملاً.



كان ذلك في الولايات المتحدة عام 1886 وبالتحديد في ولاية بنسلفانيا وفي ولاية نيويورك، ذلك أنه في كل أول مايو من كل عام كان هناك اضطراب عام وحركة وتململ شامل للطبقة العاملة بسبب تجديد عقود العمل لمدة سنة، كذلك تجديد مدة عقود الإ ......





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