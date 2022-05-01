برلماني عن رئاستي النواب والوزراء: الحلبوسي ضعيف والكاظمي يمارس سياسة الإرضاء

2022/05/01 | 16:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأحد، أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي يعاني من ضعف سطوته داخل التحالف الثلاثي والمكون السني، فيما لايزال رئيس الحكومة المنتهية ولايته يمارس سياسة الإرضاء مع القيادات السياسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جعفر في حديث لوكالة […]

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