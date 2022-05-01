قناة السويس تعلن تحقيق

2022/05/01 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة قناة السويس تسجيل "أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة" خلال شهر أبريل/ نيسان، موضحة أنها حققت "أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار"، مع عبور أكبر حمولة شهرية.

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